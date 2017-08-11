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«نقل النواب»: تحقيقات حادث قطاري الإسكندرية ستعلن للرأي العام

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«نقل النواب»: تحقيقات حادث قطاري الإسكندرية ستعلن للرأي العام «نقل النواب»: تحقيقات حادث قطاري الإسكندرية ستعلن للرأي العام

التحرير

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قال الدكتور حسن مهدي، عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إن حادث تصادم قطاري الإسكندرية، الذي وقع اليوم الجمعة، يصنف من الحوادث الجسيمة، لافتًا إلى أن النيابة العام شكّلت لجانا فنية للوقوف على أسباب هذا الحادث، وسيتم إعلان تحقيقاتها للرأي العام دون مجاملة لأحد.

أضاف مهدي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «العاصمة»، أن من يثبت عليه شُبهة التقصير أو الإهمال أو التعمد سيتم محاسبته طبقًا للمسئولية الجنائية، لافتًا إلى أنه سيتم تقديم نتيجة التحقيقات لمجلس النواب، وهو بدوره يقوم بتقديم طلب إحاطة أو استجواب إلى المسئول عن الواقعة.

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أوضح عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، أنه من الوراد تشكيل لجنة تقصي حقائق من قِبل المجلس، مشدّدًا على أن «الحادث لن يمر مرور الكرام».

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التحرير

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