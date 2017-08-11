رسميا.. اعتماد لائحة النظام الأساسي للنادي المصري

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اعتمدت رسميا لائحة النظام الأساسي للنادي المصري البورسعيدي بعد اكتمال النصاب القانوني لأعضاء الجمعية العمومية والبالغ عددهم 4677 حيث حضر2626 عضوًا بمقر النادي النادي للإدلاء بأصواتهم بينما وافق علي اللائحة 2558 ورفض 57 عضوا اللائحة لتعتمد بنسبة نجاح 97%.

وشارك في عمليات التصويت رئيس مجلس إدارة النادي سمير حلبية، ومحافظ بورسعيد عادل الغضبان.

ويسعى مجلس ادارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية للإنتهاء من فرعي النادي الاجتماعي سواء نادي الغزل أو القنال الداخلي بجانب الفرع المتواجد في بورفؤاد.

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نتائج لائحه النظام الأساسي للنادي المصري

حضور ٢٦٢٦

موافق ٢٥٥٨

باطل ١١

نسبه ٩٧ %

رافض ٥٥

من اصل ٤٦٧٧ لهم حق التصويت