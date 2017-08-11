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مفاجأة.. شيكابالا قد يدخل في صفقة تبادلية مع مدافع دجلة

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مفاجأة.. شيكابالا قد يدخل في صفقة تبادلية مع مدافع دجلة مفاجأة.. شيكابالا قد يدخل في صفقة تبادلية مع مدافع دجلة

التحرير

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طالب مسئولو نادي وادي دجلة، الحصول على خدمات محمود عبدالرازق «شيكابالا» صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية أثناء التفاوض على اتمام صفقة انتقال مدافع الفريق الدجلاوي محمود علاء إلى صفوف القلعة البيضاء.

وعلمت «التحرير» أن مسئولو الزمالك يدرسوا، الموافقة على إدخال «شيكابالا» في صفقة تبادلية أم يتم حسم الصفقة ودفع مقابل مادي مع دخول لاعبين أخرين في الصفقة التبادلية على أن تكون صفقة انتقال «شيكابالا» منفصلة حتى يستطيع  النادي التفاوض والسعي لتحقيق مكسب مادي من وراء الموافقة على رحيل نجمه الأسمر.

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وكان أحمد حسام «ميدو» المدير الفني لدجلة أعلن  مساء أمس الخميس عن انتقال محمود علاء مدافع الفريق إلى الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد مفاوضات مكثفة بين الزمالك ودجلة، وتم الوصول لاتفاق نهائي بين إدارتي الناديين على انتقال محمود علاء للقلعة البيضاء مقابل 12 مليون جنيه.

وعقد رئيس مجلس إدارة الزمالك جلسة اليوم مع محمود علاء ووكيله ومسئولي دجلة لحسم الصفقة وأكد أن المبلع المطلوب(12 مليون جنيه) مبالغ فيه وعرض دفع 6 ملايين جنيه واثنان من لاعبي الفريق الأبيض وأجرى اتصالًا هاتفيًا بماجد سامي رئيس دجلة وعرض الأمر عليه وطلب الأخير مهلة حتى مساء اليوم ليرد على عرض القلعة البيضاء.

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التحرير

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