الأهلي يبدأ تجهيزات الجمعية العمومية (صور)

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بدأ النادي الأهلي في التجهيز للجمعية العمومية، الخاصة بالتصويت على لائحة النظام الأساسي بالنادي، والمقرر إقامتها يومي 25 و26 أغسطس الجاري.

وبدأت الإدارة التنفيذية بالنادي تعليق الكشوفات الخاصة بأعضاء الأهلي، فرع الجزيرة، تجهيزًا للجمعية العمومية المُنتظرة.

ويكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحًا بحضور 12500 عضو ممن لهم حق التصويت، على أن يبدأ التصويت على لائحة الأهلي من الساعة التاسعة صباحًا وحتى السابعة مساءً، يوم 25 أغسطس بفرع النادي في مدينة نصر و 26 في فرع النادى بالجزيرة.

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الجدير بالذكر أن اعتماد اللائحة الخاصة بالأهلي يحتاج إلى تصويت ثلثي عدد الأعضاء الحاضرين بالموافقة في كشوف الجمعية العمومية بعد إكتمالها بحضور 12500 عضو.