الحرب الكلامية بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية ترفع أسعار الذهب

واشنطن - (د ب أ):

واصلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الجمعة في الوقت الذي تصاعدت فيه حدة الحرب الكلامية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن الحلول العسكرية أصبحت الآن جاهزة للتطبيق بشكل كامل، وفي وضع التأهب والجاهزية إذا تصرفت كوريا الشمالية بشكل غير حكيم. نتمنى أن يجد كيم جونج أون مسارا آخر.

ويعد الذهب ملاذا آمنا للمستثمرين في أوقات الغموض والاضطرابات.

وفي سوق الذهب، ارتفع سعر المعدن الأصفر اليوم بمقدار 9ر3 دولار أي بنسبة 3ر0%، إلى 1294 دولار للأونصة تسليم كانون أول/ديسمبر المقبل، لتصل نسبة الزيادة في سعر الذهب خلال أسبوع التداول المنتهي اليوم 3ر2% مقارنة بنهاية الأسبوع الماضي.

وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي الصادرة اليوم الجمعة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال تموز/يوليو الماضي بنسبة 1ر0% مقارنة بالشهر السابق ليستمر معدل التضخم المنخفض، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع معدل التضخم إلى 2ر0% خلال الشهر الماضي.

وارتفع معدل التضخم الرئيسي الذي لا يشمل أسعار الطاقة والغذاء خلال الشهر الماضي بنسبة 1ر0% مقارنة بالشهر السابق، وذلك للشهر الرابع على التوالي.

يذكر أن معدل التضخم أقل كثيرا من المستوى الذي يستهدفه مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي بنسبة 2%، وهو ما يزيد من درجة الغموض التي تحيط بإمكانية إقدام المجلس على زيادة أسعار الفائدة مرة أخرى مجددا خلال العام الحالي.