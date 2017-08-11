أخبار عاجلة

مساء dmc - النائبة/ ماجدة نصر : يوجد عدم شفافية وعدم وضوح في الرسوم الدراسية للمدارس -
أبو الغيط يدين حادثة الدهس في مدينة برشلونة الإسبانية -
10 تصريحات × 24 ساعة -
وزير النقل: خطة شاملة لتجديد السكك الحديدية وعلى رأسها منظومة السلامة -
الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني -
الصحة تعلن وفاة أول حاج بالأراضي المقدسة -
وزير الإنتاج الحربي: إنشاء مشروع لتصنيع خلايات شمسية بطاقة 1 جيجا وات بالعام -
مساء dmc - رئاسة الجمهورية تنعي الدكتور رفعت السيد -
الرئاسة: ستبقى سيرة رفعت السعيد محفورة في تاريخ الوطن بحروف مضيئة -
إصابة ١٠ أشخاص بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بالقليوبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار السيارات
  3. التحرير

«نيسان» تستعد للكشف عن «ألتيما» الجديدة

Google+ Print
«نيسان» تستعد للكشف عن «ألتيما» الجديدة «نيسان» تستعد للكشف عن «ألتيما» الجديدة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تعكف شركة "نيسان" اليابانية، على وضع اللمسات الأخيرة قبيل الكشف الرسمي عن سيارتها السيدان الشهيرة "ألتيما".

ووفقا لموقع "أوتو نيوز"، فإن الشركة اليابانية تخطط لطرح الجيل الأحدث من سيارتها "ألتيما" خلال العام المقبل، وسط توقعات بأن تحمل السيارة نموذجا مغايرا للتصميم الخارجي.

شاهد أيضا

وظهرت بعض الصور الخاصة بالنسخة الجديدة من "ألتيما" تحت الاختبار، لتبين أن الشركة اليابانية، ربما تعتمد بشكل رئيسي على المفهوم الاختباري "V Motion" في تصميم السيارة الخارجي، خاصة أنه أحد المفاهيم التي كشفت عنها "نيسان" خلال 2017.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الصحة تعلن وفاة أول حاج بالأراضي المقدسة

الصحة تعلن وفاة أول حاج بالأراضي المقدسة

وزير الإنتاج الحربي: إنشاء مشروع لتصنيع خلايات شمسية بطاقة 1 جيجا وات بالعام

وزير الإنتاج الحربي: إنشاء مشروع لتصنيع خلايات شمسية بطاقة 1 جيجا وات بالعام

إصابة مُروعة لـ«كوكا» في انتصار براجا بالدوري الأوروبي

إصابة مُروعة لـ«كوكا» في انتصار براجا بالدوري الأوروبي