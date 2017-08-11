«نيسان» تستعد للكشف عن «ألتيما» الجديدة

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تعكف شركة "نيسان" اليابانية، على وضع اللمسات الأخيرة قبيل الكشف الرسمي عن سيارتها السيدان الشهيرة "ألتيما".

ووفقا لموقع "أوتو نيوز"، فإن الشركة اليابانية تخطط لطرح الجيل الأحدث من سيارتها "ألتيما" خلال العام المقبل، وسط توقعات بأن تحمل السيارة نموذجا مغايرا للتصميم الخارجي.

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وظهرت بعض الصور الخاصة بالنسخة الجديدة من "ألتيما" تحت الاختبار، لتبين أن الشركة اليابانية، ربما تعتمد بشكل رئيسي على المفهوم الاختباري "V Motion" في تصميم السيارة الخارجي، خاصة أنه أحد المفاهيم التي كشفت عنها "نيسان" خلال 2017.