ليس الميكانيكي.. اذهب بسيارتك للكهربائي في هذه الحالات

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دائما ما يعتقد البعض أن أي أعطال في السيارات تنتمي إلى الشق الميكانيكي فيها، ولا دخل لها في العديد من الأمور الخاصة بالكهرباء، ولذلك فإن العديد من المشكلات التي تتعلق بالسيارة يتم التعامل معها بشكل خاطئ، بسبب التشخيص غير الدقيق للأعطال.

وتسهم الكهرباء في الحفاظ على أداء السيارة بشكل عام، إذ تؤدي إلى اختلالها إذا ما لم تتمتع بالصيانة الدورية لأجزائها، وفي هذا السياق نستعرض أشهر الأعطال التي تنتج عن خلل في كهرباء السيارة.

مؤشر البنزين الخادع

يعد أشهر الأعطال التي تحتاج إلى فني متخصص في كهرباء السيارات وليس ميكانيكي، حيث تحتاج "العوامة المستشعرة" لمعدلات البنزين في خزان السيارة إلى تصحيح لأوضاعها، لإعطاء مؤشر صحيح في هذا الصدد.

الصوت المنخفض

تعد الأصوات المنخفضة للمحرك، من أوضح علامات الخلل الكهربائي في السيارة، خاصة أن بعض السيارات ربما تعاني من عيوب واضحة في صناعة المحرك تتعلق بارتفاع صوته عن النسق الطبيعي، ولذلك فإن التعامل الفني الصحيح يجب أن يكون مستهدفا لكهرباء السيارة وليس الميكانيكا.

تدوير المحرك

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يعاني البعض من خلل واضح في أثناء إدارة المحرك قبل التحرك بالسيارة، وهو من أوضح علامات خلل الكهرباء، إذ يعاني المحرك في تشغيل أجزائه على النحو الأمثل بسبب خلل توزيع الكهرباء.

أجهزة الاستشعار

كل ما يتعلق بأجهزة الاستشعار "الحساسات" يخص كهرباء السيارات وليس الميكانيكا، خاصة أنها لا تعتمد على الشق الحركي للموتور، لكن في الأساس على تيار الكهرباء الواصل لها من البطارية أو الدينامو.

المقود

بدأت العديد من الشركات في الوقت الحالي، الاعتماد على الكهرباء لتسهيل حركة المقود، وهو على عكس الفئات القديمة والتي كانت تعتمد على الزيوت الخاصة في هذه المهمة، وهنا تقع مسؤولية إصلاح تلك المشكلات على كهربائي السيارات، ما لم تتصل بصورة أو بأخرى بالإطارات.