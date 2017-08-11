الخارجية الأوكرانية تحتج على قيام روسيا بإنشاء "جسر القرم"

كييف - (أ ش أ):

قدمت وزارة الخارجية الأوكرانية للطرف الروسي مذكرة احتجاج على حظر موسكو الملاحة البحرية عبر مضيق كيرتش لشهرين، بسبب أعمال بناء جسر بين شبه جزيرة القرم وباقي الأراضي الروسية.

ووصفت الخارجية الأوكرانية - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الجمعة - إنشاء الجسر بخطوة تخالف القانون الدولي، موضحة أن أوكرانيا كدولة ساحلية مجاورة لشبه الجزيرة لم توافق على الأمر.

وكان وزير شؤون اللاجئين الأوكراني جيورجي توكا قد أعلن أن إنشاء الجسر يهدد أوكرانيا بعزلة بحرية، بينما ذكر وزير البنى التحتية يوري لافرينوك أن كييف تعد شكوى للمحاكم الدولية، لأن إنشاء الجسر عبر مضيق كيرتش سيجلب خسائر إلى الاقتصاد الأوكراني.

يذكر أن موسكو أعلنت عن تقييد حركة الملاحة البحرية عبر المضيق خلال شهري أغسطس الجاري وسبتمبر المقبل، على خلفية أعمال بناء أقواس الجسر.

وبدأت أعمال بناء الجسر في إبريل 2015، بعد إعادة انضمام القرم إلى روسيا إثر استفتاء شعبي عام، ويكمن أحد أهم أهداف المشروع في منع أوكرانيا من فرض حصار تجاري على شبه الجزيرة.