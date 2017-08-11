بالصور.. أهل قتيل مركز شرطة إدفو يرفضون تسلم جثته: ننتظر الطب الشرعي

أسوان - إيهاب عمران:

رفض أهالي المتهم، الذي لقي مصرعه في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بمستشفى إدفو العام، استلام الجثة، قبل صدور تقرير الطبيب الشرعى وتحديد سبب الوفاة.

وكان المتهم أحمد يونس، ألقي القبض عليه بعد اتهامه بترويج المخدرات في قرية الدقاديق في منطقة الكلح شرق بإدفو، وأبلغت الشرطة أهله بوفاته في أثناء محاولته الهرب من داخل مركز شرطة إدفو.

وقال مصدر أمني، إن القتيل حاول الهرب أثناء التحقيق معه، وقفز من الدور الثاني بمركز شرطة إدفو، وارتطم بصخرة ومات، وهى الرواية التى رفضها أهل القتيل، وتجمهروا أمام مركز شرطة إدفو ورفضوا استلام الجثة.

واتهم أقارب القتيل أحد الضباط بضربه بـ"دبشك" سلاحه الميري، خلال القبض عليه، مما أدى إلى إصابته ووفاته. مؤكدين أنهم في انتظار قرار الطبيب الشرعي، الذي سيحدد سبب الوفاة.

وكانت النيابة العامة بإدفو، استدعت الطبيب الشرعي لمعاينة الجثة وتحديد سبب الوفاة.