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عضو لجنة النقل بـ"النواب" عن حادث الإسكندرية: "اللي غلط لازم يتحاسب"

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مصراوي Masrawy

عضو لجنة النقل بـ"النواب" عن حادث الإسكندرية: "اللي غلط لازم يتحاسب"

09:43 م الجمعة 11 أغسطس 2017

حادث قطاري الإسكندرية

كتبت- مادي غيث:

قال محمد بدوي الدسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن اللجنة ستستدعي وزير النقل ورئيس الهيئة القومية للسكك الحديدية وكل الجهات المعنية، لفتح تحقيق لكشف السبب وراء حادث تصادم القطارين، وهل هو ناتج عن إهمال أو تقصير من الناحية الفنية.

وأضاف الدسوقي- في تصريحات خاصة لمصراوي، الجمعة- أن المتسبب في هذا الحادث مهما كان موقعه سيتحول إلى النائب العام، قائلًا: "أرواح الناس مافيهاش تهاون".

وأشار عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى أن الوزارة تحاول جاهدة إلى تغيير وإصلاح القطارات وهيئة السكك الحديدية، لأنه لا بديل عن استخدام المواطنين للقطارات، وذلك لأنها وسيلة نقل البسطاء، مضيفًا: "إحنا استلمناها متدمرة وبنحاول نصلحها في أسرع وقت".

كانت هيئة السكة الحديد، أعلنت أنه في الساعة الثانية وربع ظهرًا، اصطدم قطار "١٣ اكسبريس القاهرة - الإسكندرية" بمؤخرة قطار "٥٧١ بورسعيد- الإسكندرية" بالقرب من محطة خورشيد على خط القاهرة- الإسكندرية.

وتوجه الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إلى موقع حادث تصادم قطارين بالإسكندرية، لمعاينة آثاره.

وقالت الهيئة، إنه التصادم أسفر عن سقوط جرار قطار ١٣ وعربتان من مؤخرة قطار ٥٧١، وإصابة عدد من الركاب. مؤكدة أنه تم تشكيل لجنة والدفع بأوناش السكة الحديد بمنطقة غرب الدلتا لرفع العربتان والجرار من على السكة.

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مصراوي Masrawy

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