النائب العام يأمر بالتحفظ على الصندوقين الأسودين بقطاري الإسكندرية

كتب - طارق سمير:

أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بالتحفظ على الصندوقين الأسودين الموجودين بالقطارين المتصادمين بالإسكندرية، وتشكيل لجنة من الخبراء المختصين لفحص "السيمافورات"، و"أبراج المراقبة" الكائنة بمنطقة الحادث، وكذلك معاينة القطارين المتصادمين والصندوقين المتحفظ عليهم لبيان مدى الصلاحية الفنية للقطارين "والسيمافورات"، وأبراج المراقبة.

ووجه النائب العام، بتفريغ المعلومات المسجلة في الصندوقين المتحفظ عليهما، وبيان عما اذا كانت بالقطارين الوسائل الفنية اللازمة عند وقوع حادث أو توقف القطار بحالة مفاجئة وذلك لتحديد أسباب الحادث وصولًا لتحديد المسئولية والمتسبب فيه.

كما أمر النائب العام، باستدعاء المسئولين بهيئة السكك الحديد لسؤالهم وسرعة استكمال التحقيقات والانتهاء منها، لامكان تحديد المسئوليات الجنائية والإدارية في الحادث.

كما كلف "صادق"، لجنة هندسية لمعاينة موقع تصادم القطارين، للوقوف على أسباب الحادث.

وقال "صادق"، في بيان له، إنه فور وقوع الحادث، أصدر توجيهاته بانتقال فريق من أعضاء نيابة شرق الإسكندرية الكلية لإجراء المعاينة اللازمة، ونقل المتوفين إلى أقرب مستشفى.

وحسب البيان، انتدب النائب العام مفتشي الصحة لتوقيع الكشف الطبي على المتوفين، وتسليمهم لذويهم عقب التعرف عليهم، والانتقال إلى المستشفيات لسماع شهادات المصابين.

من جانبه، أعلن الدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة والسكان للرعايات المركزة والطوارئ، ارتفاع عدد الوفيات إلى 36 قتيلًا و123 مصابًا حتى الآن بينهم حالات حرجة.