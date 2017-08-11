أخبار عاجلة

مساء dmc - النائبة/ ماجدة نصر : يوجد عدم شفافية وعدم وضوح في الرسوم الدراسية للمدارس -
أبو الغيط يدين حادثة الدهس في مدينة برشلونة الإسبانية -
10 تصريحات × 24 ساعة -
وزير النقل: خطة شاملة لتجديد السكك الحديدية وعلى رأسها منظومة السلامة -
الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني -
الصحة تعلن وفاة أول حاج بالأراضي المقدسة -
وزير الإنتاج الحربي: إنشاء مشروع لتصنيع خلايات شمسية بطاقة 1 جيجا وات بالعام -
مساء dmc - رئاسة الجمهورية تنعي الدكتور رفعت السيد -
الرئاسة: ستبقى سيرة رفعت السعيد محفورة في تاريخ الوطن بحروف مضيئة -
إصابة ١٠ أشخاص بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بالقليوبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

النائب العام يأمر بالتحفظ على الصندوقين الأسودين بقطاري الإسكندرية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

النائب العام يأمر بالتحفظ على الصندوقين الأسودين بقطاري الإسكندرية

08:24 م الجمعة 11 أغسطس 2017

النائب العام يأمر بالتحفظ على الصندوقين الأسودين بقطاري الإسكندرية

كتب - طارق سمير:

أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بالتحفظ على الصندوقين الأسودين الموجودين بالقطارين المتصادمين بالإسكندرية، وتشكيل لجنة من الخبراء المختصين لفحص "السيمافورات"، و"أبراج المراقبة" الكائنة بمنطقة الحادث، وكذلك معاينة القطارين المتصادمين والصندوقين المتحفظ عليهم لبيان مدى الصلاحية الفنية للقطارين "والسيمافورات"، وأبراج المراقبة.

ووجه النائب العام، بتفريغ المعلومات المسجلة في الصندوقين المتحفظ عليهما، وبيان عما اذا كانت بالقطارين الوسائل الفنية اللازمة عند وقوع حادث أو توقف القطار بحالة مفاجئة وذلك لتحديد أسباب الحادث وصولًا لتحديد المسئولية والمتسبب فيه.

كما أمر النائب العام، باستدعاء المسئولين بهيئة السكك الحديد لسؤالهم وسرعة استكمال التحقيقات والانتهاء منها، لامكان تحديد المسئوليات الجنائية والإدارية في الحادث.

كما كلف "صادق"، لجنة هندسية لمعاينة موقع تصادم القطارين، للوقوف على أسباب الحادث.

وقال "صادق"، في بيان له، إنه فور وقوع الحادث، أصدر توجيهاته بانتقال فريق من أعضاء نيابة شرق الإسكندرية الكلية لإجراء المعاينة اللازمة، ونقل المتوفين إلى أقرب مستشفى.

وحسب البيان، انتدب النائب العام مفتشي الصحة لتوقيع الكشف الطبي على المتوفين، وتسليمهم لذويهم عقب التعرف عليهم، والانتقال إلى المستشفيات لسماع شهادات المصابين.

من جانبه، أعلن الدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة والسكان للرعايات المركزة والطوارئ، ارتفاع عدد الوفيات إلى 36 قتيلًا و123 مصابًا حتى الآن بينهم حالات حرجة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • النائب العام ينتدب لجنة هندسية لمعاينة موقع حادث "قطاري الإسكندرية"

    أخبار

  • النيابة الإدارية تفتح تحقيقا عاجلا في حادث تصادم القطارين بالإسكندرية

    أخبار

  • النائب العام يأمر بفتح تحقيق عاجل في حادث تصادم قطارين بالأسكندرية

    أخبار

  • صور| حكاية "سواق أتوبيس".. قُتل على يد راكب بسبب "الزحمة"

    أخبار

إعلان

410144c19d.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أبو الغيط يدين حادثة الدهس في مدينة برشلونة الإسبانية

أبو الغيط يدين حادثة الدهس في مدينة برشلونة الإسبانية

10 تصريحات × 24 ساعة

10 تصريحات × 24 ساعة

وزير النقل: خطة شاملة لتجديد السكك الحديدية وعلى رأسها منظومة السلامة

وزير النقل: خطة شاملة لتجديد السكك الحديدية وعلى رأسها منظومة السلامة

الرئاسة: ستبقى سيرة رفعت السعيد محفورة في تاريخ الوطن بحروف مضيئة

الرئاسة: ستبقى سيرة رفعت السعيد محفورة في تاريخ الوطن بحروف مضيئة