جلسة بين محمود طاهر وأعضاء الأهلي بفرع مدينة نصر

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اجتمع عدد من أعضاء النادي الأهلي المتواجدين بفرع مدينة نصر، مع المهندس محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي، لعرض المقترحات قبل الجمعية العمومية المُقبلة، والمقرر إقامتها يومي 25 و26 أغسطس الجاري.

وتواجد طاهر على هامش تكريم أبطال الكاراتيه في حفل خاص بمقر النادي بمدينة نصر مساء اليوم الجمعة وأثناء تجوله في النادي استوقفه عدد من الاعضاء لعرض مقترحاتهم وطلباتهم وقرر طاهر عقد جلسة فورية معهم.

وتأتي حفلة تكريم «طاهر» لأبطال الكاراتيه؛ نظرًا للإنجازات الكثيرة التي حققها أبطال النادي في هذه اللعبة خلال الموسم الماضي.

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ومن المقرر أن يتم تكريم أبطال الأهلي في الكاراتيه بداية من مرحلة البراعم وحتى سن 18 سنة في منافسات الكاتا والكوميتيه؛ جماعي وفردي، بنين وبنات.