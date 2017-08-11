مقتل وإصابة 17 فردًا من القوات السورية على يد "داعش"

حلب - ( د ب أ):

قتل 15 فردًا من القوات الحكومية السورية والمسلحين الموالين لها، اليوم الجمعة، في هجوم شنه تنظيم "داعش" على أطراف بلدة معدان، آخر بلدة تحت سيطرة التنظيم في محافظة الرقة شمال شرق سورية.

وقالت مصادر في المعارضة السورية لوكالة الانباء الالمانية إن داعش استدعى مقاتلي (جنود الخلافة) وهاجم فجر اليوم الجمعة مواقع متقدمة للجيش السوري ومسلحي جيش العشائر جنوب قرية الغانم العلي جنوب شرق محافظة الرقة.

وأضافت المصادر أن الاشتباكات استمرت عدة ساعات قُتل خلالها 9 عناصر من القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها، وأسر اثنان منهم، مشيرة إلى أن الاشتباكات لا زالت مستمرة وأن طائرات حربية سورية وروسية قصفت عدة مواقع في بلدة معدان وعلى اطرافها.

وأوضحت المصادر أن انتحاريا من داعش يقود سيارة مفخخة فجرها في نقطة للقوات الحكومية في قرية الجابر غرب بلدة معدان قتل خلالها 6 من عناصر القوات الحكومية.

وكانت مصادر اعلامية تابعة للمعارضة السورية قالت اليوم إن أكثر من 20 عنصراً من القوات الحكومية قتلوا أمس الخميس إثر عملية التفاف لتنظيم داعش على موقع للقوات الحكومية في محيط جبل طنطور غربي مدينة السخنة بريف حمص الشرقي.

وفي سياق متصل للجمعة الثانية على التوالي ألقى ائمة المساجد التابعين لتنظيم داعش خطبة الجمعة باللباس الميداني الكامل في مناطق سيطرة التنظيم بدير الزور و نقلوا تحية و سلام زعيم تنظيم داعش ابو بكر البغدادي للمصلين في بداية الخطبة.

وركز أئمة التنظيم على قرار النفير الالزامي العام (التجنيد الإجباري).

وقال أحد الخطباء في بلدة التبني في ريف دير الزور الغربي إن التنظيم ليس بحاجة لمقاتلين جدد في ظل الانتصارات التي "يحققها" وإن القرار صدر من موقع قوة وليس ضعف لأنه بات واجب شرعي على حد زعمهم.