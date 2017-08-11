تقارير: وفاة 30 طفلاً في مستشفى هندي بسبب نقص الأكسجين

نيودلهي - (د ب أ):

قال مسؤولون وتقارير إخبارية، اليوم الجمعة، إن ما لا يقل عن 30 طفلا بينهم حديثو ولاده توفوا في أحد المستشفيات بولاية أوتار براديش بشمال الهند.

ووقعت كل حالات الوفاة في المجمع الطبي بابا راجاف داس "بي آر دي" في مدينة جوراخبور يومي الخميس والجمعة، وغالبيتهم من عنبري رعاية حديثي الولادة وعلاج الأطفال. في حين سجلت حالات وفاة في عنبر مخصص لعلاج لالتهابات المخ.

وتشير تقارير مبدئية وكذلك مقابلات مع مسؤول كبير في المقاطعة يدعى راجيف روتيلا إلى أن حالات الوفاة حدثت نتيجة مواجهة المستشفى نقصا حادا في الأوكسجين بعدما توقفت شركة خاصة عن توريد اسطوانات الأوكسجين نتيجة تأخر المستشفى عن دفع فواتير مستحقة.

ونفت حكومة الولاية وروتيلا لاحقا أن تكون حالات الوفاة سببها نقص الأوكسجين. وقالت الحكومة على حسابها الرسمي على موقع توتير إنه "لم يمت أي مريض في المجمع الطبي "بي آر دي" لنقص إمدادات الأوكسجين".

وقال وزير الصحة بالولاية سيدهارت ناث لشبكة تليفزيون "انديا توداي" إنه "إذا حدث خلل في إمدادات الأوكسجين، يتم التبديل تلقائيا إلى نظام احتياطي".

وأضاف: "أمرنا بإجراء تحقيق كامل لتحديد سبب حالات الوفاة وسنتخذ إجراء إذا ما أدين المسؤولين بالإهمال".

وقال مسؤول كبير بالشرطة طلب عدم الكشف عن هويته إن بعض الوفيات ربما حدثت نتيجة نقص الأوكسجين، وأنه سيتم التعامل مع هذه الفرضية في التحقيق.