أخبار عاجلة

مساء dmc - النائبة/ ماجدة نصر : يوجد عدم شفافية وعدم وضوح في الرسوم الدراسية للمدارس -
أبو الغيط يدين حادثة الدهس في مدينة برشلونة الإسبانية -
10 تصريحات × 24 ساعة -
وزير النقل: خطة شاملة لتجديد السكك الحديدية وعلى رأسها منظومة السلامة -
الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني -
الصحة تعلن وفاة أول حاج بالأراضي المقدسة -
وزير الإنتاج الحربي: إنشاء مشروع لتصنيع خلايات شمسية بطاقة 1 جيجا وات بالعام -
مساء dmc - رئاسة الجمهورية تنعي الدكتور رفعت السيد -
الرئاسة: ستبقى سيرة رفعت السعيد محفورة في تاريخ الوطن بحروف مضيئة -
إصابة ١٠ أشخاص بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بالقليوبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

تقارير: وفاة 30 طفلاً في مستشفى هندي بسبب نقص الأكسجين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تقارير: وفاة 30 طفلاً في مستشفى هندي بسبب نقص الأكسجين

09:09 م الجمعة 11 أغسطس 2017

تقارير: وفاة 30 طفلاً في مستشفى هندي بسبب نقص الأكسجين

ارشيفية

نيودلهي - (د ب أ):
قال مسؤولون وتقارير إخبارية، اليوم الجمعة، إن ما لا يقل عن 30 طفلا بينهم حديثو ولاده توفوا في أحد المستشفيات بولاية أوتار براديش بشمال الهند.

ووقعت كل حالات الوفاة في المجمع الطبي بابا راجاف داس "بي آر دي" في مدينة جوراخبور يومي الخميس والجمعة، وغالبيتهم من عنبري رعاية حديثي الولادة وعلاج الأطفال. في حين سجلت حالات وفاة في عنبر مخصص لعلاج لالتهابات المخ.

وتشير تقارير مبدئية وكذلك مقابلات مع مسؤول كبير في المقاطعة يدعى راجيف روتيلا إلى أن حالات الوفاة حدثت نتيجة مواجهة المستشفى نقصا حادا في الأوكسجين بعدما توقفت شركة خاصة عن توريد اسطوانات الأوكسجين نتيجة تأخر المستشفى عن دفع فواتير مستحقة.

ونفت حكومة الولاية وروتيلا لاحقا أن تكون حالات الوفاة سببها نقص الأوكسجين. وقالت على حسابها الرسمي على موقع توتير إنه "لم يمت أي مريض في المجمع الطبي "بي آر دي" لنقص إمدادات الأوكسجين".

وقال وزير الصحة بالولاية سيدهارت ناث لشبكة تليفزيون "انديا توداي" إنه "إذا حدث خلل في إمدادات الأوكسجين، يتم التبديل تلقائيا إلى نظام احتياطي".

وأضاف: "أمرنا بإجراء تحقيق كامل لتحديد سبب حالات الوفاة وسنتخذ إجراء إذا ما أدين المسؤولين بالإهمال".

وقال مسؤول كبير بالشرطة طلب عدم الكشف عن هويته إن بعض الوفيات ربما حدثت نتيجة نقص الأوكسجين، وأنه سيتم التعامل مع هذه الفرضية في التحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مقتل 44 شخصا إثر سقوط حافلة ركاب في نهر شمالي الهند

    أخبار

  • ارتفاع حصيلة ضحايا حادث خروج قطار عن مساره شمال الهند إلى 127 قتيلا

    أخبار

إعلان

de4e9179d2.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
جوتيريس يدعو الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى استئناف المفاوضات

جوتيريس يدعو الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى استئناف المفاوضات

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون