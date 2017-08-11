مظهر شاهين: بناء إيران نموذجًا للكعبة هدم للدين (فيديو)

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تحدث الشيخ مظهر شاهين إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، عن ما يتداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار بشأن بناء دولة إيران نموذجًا مشابهًا للكعبة المشارفة داخل أراضيها، وتدعو المواطنين إلى الحج إليها.

وقال شاهين، خلال برنامج «الصديقان»، المذاع على قناة «المحور»: «قد يكون هذا النموذج من أجل تعليم المواطنين على أداء مناسك الحج وهذا ليس فيه ضرر ولا يعتبر حرام».

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وتابع شاهين: «أما إذا كان الهدف من هذا النموذج هو دعوة الناس إلى أداء مناسك الحج لديها، فهذا جنون وعبث وتهريج، ويعتبر هجوم على الإسلام وهدمًا للدين».