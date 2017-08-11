عدد ضحايا حادث الإسكندرية يرتفع إلى 44 متوفى و143 مصابا

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قال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إنه تم وصول عدة أوناش من القوات المسلحة وشركة بتروجيت والمقاولين العرب، لموقع الحادث والبدء في رفع عربات القطار المهمشة، لإعادة فتح الطريق مرة أخرى، كما تم الدفع بـ٦ محولات كهربائية من شركة الكهرباء والمنطقة الشمالية لإنارة الموقع واستكمال كل الأعمال.

وأكد المحافظ في بيان صحفي أنه تم وصول ٢٠ سيارة نقل لمحطة قطار كفر الدوار، وذلك لنقل الركاب المتجهين إلى الإسكندرية مجانًا، لحين البدء في تشغيل حركة القطارات، مؤكدًا التواصل المستمر بين غرفة عمليات مجلس الوزراء، وغرفة عمليات المحافظة.

وأوضح المحافظ أنه فور وقوع الحادث توجه إلى الموقع في الحال برفقة جميع القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة وقيادة المنطقة الشمالية للوقوف على تبعات الموقف على الطبيعة وعمليات نقل المصابين والوفيات، مؤكدًا أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مرافق المحافظة والمستشفيات، وتم الدفع بفرق الأمن وانتشار قوات الدفاع الأمني، والدفع بعدد ٢٥ سيارة إسعاف.

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وأضاف: تم نقل جميع المصابين إلى عدة مستشفيات: الميري وسموحة الجامعي والشرطة ورأس التين العام، وجمال عبد الناصر ومستشفى الإيطالي ومستشفى الجمهورية. مؤكدًا على مسئولي الصحة بتجهيز فرق طبية على أعلى مستوى للوجود مع المصابين على مدى ٢٤ ساعة لتقديم أوجه الرعاية الطبية للمصابين لحين امتثالهم للشفاء.

واختتم: سيجري فتح التحقيقات وتشكل لجنة من هيئة السكة الحديد والنقل والجهات المختصة لمعرفة أسباب هذا الحادث الأليم. مشيرًا إلى أن المؤشرات الأولوية للحادث جاءت نتيجة تصادم قطار متحرك في قطار آخر متوقف بناء على الإشارة، موضحًا أن المؤشرات الأولوية للوفيات وصلت إلى 44 متوفى وعدد المصابين ١٤٣ مصابًا، وجار حصر جميع الخسائر.