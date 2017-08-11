وزيرة التضامن: تسريع إجراءات استخراج إعلام الوراثة لضحايا حادث الإسكندرية

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وصلت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي ، مساء اليوم الجمعة، إلى مستشفى جمال عبد الناصر بالإسكندرية، حيث زارت المصابين في حادث تصادم قطارين، واطمأنت على حالتهم الصحية، ثم اتجهت حاليا إلى مستشفى مصطفى كامل العسكري، حيث تتفقد المصابين الذين تم نقلهم لتلقي العلاج به.

وأكدت غادة، في تصريحات صحفية، أنها تواصلت مع وزير العدل للتوجيه بتحديد محاكم محددة والتعاون على سرعة استخراج إعلام الوراثة لحالات الوفاة نتيجة الحادث.

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وأشارت الوزيرة إلى التأكيد على فرق الإغاثة للوجود في المستشفيات، والحرص على الانتهاء غدا من جميع الأبحاث الاجتماعية التي يجريها موظفو الشئون الاجتماعية والخاصة بالضحايا من الوفيات، وكذلك الخاصة بحالات المصابين.

ويذكر أن الحادث أسفر عن وفاة نحو 37 شخصًا وإصابة 123 آخرين.