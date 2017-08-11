أخبار عاجلة

مساء dmc - النائبة/ ماجدة نصر : يوجد عدم شفافية وعدم وضوح في الرسوم الدراسية للمدارس -
أبو الغيط يدين حادثة الدهس في مدينة برشلونة الإسبانية -
10 تصريحات × 24 ساعة -
وزير النقل: خطة شاملة لتجديد السكك الحديدية وعلى رأسها منظومة السلامة -
الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني -
الصحة تعلن وفاة أول حاج بالأراضي المقدسة -
وزير الإنتاج الحربي: إنشاء مشروع لتصنيع خلايات شمسية بطاقة 1 جيجا وات بالعام -
مساء dmc - رئاسة الجمهورية تنعي الدكتور رفعت السيد -
الرئاسة: ستبقى سيرة رفعت السعيد محفورة في تاريخ الوطن بحروف مضيئة -
إصابة ١٠ أشخاص بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بالقليوبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

وزيرة التضامن: تسريع إجراءات استخراج إعلام الوراثة لضحايا حادث الإسكندرية

Google+ Print
وزيرة التضامن: تسريع إجراءات استخراج إعلام الوراثة لضحايا حادث الإسكندرية وزيرة التضامن: تسريع إجراءات استخراج إعلام الوراثة لضحايا حادث الإسكندرية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

وصلت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي ، مساء اليوم الجمعة، إلى مستشفى جمال عبد الناصر بالإسكندرية، حيث زارت المصابين في حادث تصادم قطارين، واطمأنت على حالتهم الصحية، ثم اتجهت حاليا إلى مستشفى مصطفى كامل العسكري، حيث تتفقد المصابين الذين تم نقلهم لتلقي العلاج به.

وأكدت غادة، في تصريحات صحفية، أنها تواصلت مع وزير العدل للتوجيه بتحديد محاكم محددة والتعاون على سرعة استخراج إعلام الوراثة لحالات الوفاة نتيجة الحادث.

شاهد أيضا

وأشارت الوزيرة إلى التأكيد على فرق الإغاثة للوجود في المستشفيات، والحرص على الانتهاء غدا من جميع الأبحاث الاجتماعية التي يجريها موظفو الشئون الاجتماعية والخاصة بالضحايا من الوفيات، وكذلك الخاصة بحالات المصابين.

ويذكر أن الحادث أسفر عن وفاة نحو 37 شخصًا وإصابة 123 آخرين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الصحة تعلن وفاة أول حاج بالأراضي المقدسة

الصحة تعلن وفاة أول حاج بالأراضي المقدسة

وزير الإنتاج الحربي: إنشاء مشروع لتصنيع خلايات شمسية بطاقة 1 جيجا وات بالعام

وزير الإنتاج الحربي: إنشاء مشروع لتصنيع خلايات شمسية بطاقة 1 جيجا وات بالعام

إصابة مُروعة لـ«كوكا» في انتصار براجا بالدوري الأوروبي

إصابة مُروعة لـ«كوكا» في انتصار براجا بالدوري الأوروبي