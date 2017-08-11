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محافظ القاهرة: 100 ألف جنيه تعويضا لكل غرفة في مثلث ماسبيرو

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محافظ القاهرة: 100 ألف جنيه تعويضا لكل غرفة في مثلث ماسبيرو محافظ القاهرة: 100 ألف جنيه تعويضا لكل غرفة في مثلث ماسبيرو

التحرير

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قال المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، إن عملية صرف التعويضات المالية لسكان مثلث ماسبيرو، الراغبين فى الحصول على مقابل مادى لإخلاء وحداتهم السكنية، تتم بناء على لجان الحصر للوحدة السكنية، وتقدر بـ60 ألف جنيه عن الغرفة الواحدة، إضافة إلى 40 ألف جنيه بدل انتقال ، أى أن المقيم فى غرفة واحدة يحصل على 100 ألف جنيه، والمقيم فى غرفتين يحصل على 160 ألف جنيه.

وأوضح عاطف عبد الحميد، في تصريحات صحفية على هامش تسليم أول دفعة تعويضات لأهالى مثلث ماسبيرو، أن المحافظة عرضت بالتنسيق مع وزارة الإسكان وصندوق تطوير العشوائيات، على الأهالى عددا من الاختيارات، منها الحصول على تعويض مادى نظير الوحدة السكنية أو مسكن بديل بمدينة الأسمرات أو إبداء الرغبة فى العودة للمكان بعد تطويره، مع الاختيار بين الإيجار أو التمليك فى المنطقة.

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من جانبه، قال الدكتور أحمد درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى إن إجمالى قيمة التعويضات للراغبين فى إخلاء منطقة المثلث نهائيا تمهيدا لتطويرها قرابة 500 مليون جنيه، سيتم صرفها تباعا على 3100 أسرة أبدت رغبتها فى الحصول على التعويض، علاوة على مراعاة تعديل الرغبات لدى بعض الأسر، سواء بالانتقال إلى الأسمرات، أو الحصول على تعويض، أو البقاء فى المنطقة بعد تطويرها.

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التحرير

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