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النائب العام يأمر بتشكيل لجنة هندسية لتحديد المسؤول عن حادث الإسكندرية

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النائب العام يأمر بتشكيل لجنة هندسية لتحديد المسؤول عن حادث الإسكندرية النائب العام يأمر بتشكيل لجنة هندسية لتحديد المسؤول عن حادث الإسكندرية

التحرير

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أصدر النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، قرارا بندب لجنة هندسية للانتقال إلى موقع حادث تصادم قطاري الإسكندرية بمنطقة خورشيد، وإجراء المعاينات اللازمة بمعرفة أعضاء اللجنة، للوقوف على أسباب وقوع الحادث والمسؤول عنه على وجه التحديد.

وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام، اليوم الجمعة، أنه وجه بانتقال فريق من محققي نيابة شرق الإسكندرية الكلية، إلى منطقة الحادث لإجراء المعاينة اللازمة، ونقل المتوفين إلى أقرب مستشفى، وندب مفتشي الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليهم وتسليمهم إلى ذويهم عقب التعرف عليهم، وانتقال محققي النيابة إلى المستشفيات التي يرقد بها المصابون جراء الحادث لسماع شهادتهم.

كانت هيئة السكة الحديد قد أعلنت عن أن القطار 13 إكسبريس "القاهرة - الإسكندرية" اصطدم في الساعة 2 و15 دقيقة ظهرا، بمؤخرة قطار رقم 571 "بورسعيد - الإسكندرية"، بالقرب من محطة خورشيد بمحافظة الإسكندرية.

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وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، أنه نتيجة الاصطدام سقط جرار القطار الأول، وعربتان من مؤخرة قطار 571.

بينما أعلنت وزارة الصحة عن أن عدد ضحايا الحادث وصل إلى 123 مصابا و37 حالة وفاة.

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التحرير

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