برلماني يتقدم بطلب لإقالة وزير النقل ومحاسبته

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تقدم النائب أسامة شرشر، بطلب إحاطة للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لإقالة الدكتور هشام عرفات وزير النقل، "نتيجة لحالة الإهمال والتقصير واللامبالاة التى ضربت قطاعات النقل المختلفة خاصة السكك الحديدية"، حسب وصفه.

وشدد شرشر، في تصريح صحفي، على ضرورة محاسبة الوزير والمسئولين عن حادث تصادم قطارى الإسكندرية الذى راح ضحيته عشرات المواطنين الأبرياء، فضلا عن المصابين، لأن الفساد والإهمال استشرى إلى حد قتل المواطنين.

ودعا شرشر في طلبه لإسناد إدارة مرفق السكة الحديد، للقوات المسلحة، لأن عدد ضحايا حوادث القطارات والطرق والسكك الحديد زاد عن عدد القتلى في الحروب.

ويذكر أن الحادث أسفر عن سقوط 37 ضحية، إضافة إلى إصابة 123 آخرين.