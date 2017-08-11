"دعم مصر" يطالب بسرعة تحديد أسباب حادث تصادم القطارين ومحاسبة المسئولين

القاهرة- (أ ش أ):

أعرب المهندس محمد السويدي، رئيس ائتلاف "دعم مصر" عن بالغ أسفه للحادث المؤلم لتصادم قطارين في محافظة الإسكندرية، مطالبا بسرعة الوقوف على أسباب الحادث ومحاسبة المسؤولين عنه.

كما طالب السويدي الحكومة بتقديم حلول عاجلة للمشكلات المزمنة التي تعاني منها السكك الحديدية، وضرورة النهوض بقطاع النقل وتطوير منظومة السكك الحديدية لتلافي مثل هذه الحوادث في المستقبل.

وأكد رئيس ائتلاف "دعم مصر" ضرورة تقديم تعويضات عاجلة لأسر الضحايا، وتوفير سبل الرعاية الصحية للمصابين، وأعرب عن تقديره للدور الذي تقوم به القوات المسلحة في إغاثة المنكوبين، وإزالة آثار الحادث المفجع.

وقدم السويدي خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا وذويهم.

بدوره، نعى النائب أشرف عثمان عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، ضحايا حادث تصادم القطارين الذي وقع اليوم الجمعة بمنطقة خورشيد بمحافظة الإسكندرية، ما أدى إلى سقوط العشرات بين وفيات وإصابات.

وطالب عثمان بسرعة إجراء تحقيقات في هذه الكارثة، وصرف تعويضات سريعه لأسر الضحايا والمصابين بالشكل المناسب، مؤكدا أن منظومة النقل في مصر تحتاج إلى إعادة نظر وضرورة إجراء كشف دوري على السائقين.

فيما أعربت النائبة سعاد المصري عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، عن خالص التعازي لأسرالضحايا، وسألت الله الشفاء العاجل للمصابين، كما طالبت بضرورة محاسبة المتسببين في الحادث وتشديد الرقابة على السائقين بشكل عام وسائقي النقل والقطارات بشكل خاص.