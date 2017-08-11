عميد "طب الإسكندرية": وفاة 5 حالات من مصابي تصادم القطارين بالمستشفيات الجامعية

الإسكندرية – محمد البدري:

أعلن الدكتور أحمد عثمان، عميد كلية طب بجامعة الإسكندرية، وفاة 5 حالات من أصل 84 مصابًا، استقبلتهم مستشفيات الأميري وسموحة التابعين للجامعة، جراء حادث تصادم قطاري الإسكندرية الذي وقع ظهر اليوم الجمعة.

وأضاف "عثمان" في تصريح لـ"مصراوي"، اليوم الجمعة، داخل المستشفى الأميري الجامعي، أن عدد المصابين داخل مستشفيات الجامعة وصل حتى الآن إلى 79 شخصًا، مبينًا أن إصاباتهم تنوعت بين كسور وجروح، وأن أغلب الحالات تحتاج إلى جراحات عظام وجراحات دموية.

وأشار "عثمان" إلى أن المخزون الاستراتيجي للأدوية والأدوات الطبية يكفي للتعامل مع كافة الحالات، مبينًا أنه تم تشكيل لجان عمل منذ اللحظة الأولى في مستشفى الأميري الجامعي ومستشفى سموحة، كما تم الاستعانة بغرف عمليات إضافية في حالة الحاجة إليها.

ولفت إلى وجود حالات تحتاج لعمليات بتر، كما يجري فحص 4 حالات أخرى لمعرفة وجود نزيف بالبطن من عدمه.

كانت هيئة السكة الحديد، أعلنت، اليوم الجمعة، اصطدام قطارين بالقرب من محطة خورشيد على خط "القاهرة - الإسكندرية"، أسفر عن سقوط وفيات ومصابين.

ووجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بتفعيل غرفة العمليات المركزية لمتابعة حادث تصادم القطارين، فيما توجه الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إلى موقع الحادث لمعاينة آثاره.

كما وجه رئيس الوزراء، وزير الصحة بتقديم كافة الرعاية الصحية اللازمة وفتح جميع المستشفيات أمام المصابين والضحايا.