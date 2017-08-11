قافلة "الأوقاف" تواصل زيارتها لشمال سيناء لنشر صحيح الإسلام

شمال سيناء - (أ.ش.أ):

واصلت القافلة الدعوية التي نظمتها وزارة الأوقاف زيارتها إلى محافظة شمال سيناء، لنشر صحيح الاسلام والمذهب الوسطى فى مختلف مناطق محافظة شمال سيناء، وتوزيع مساعدات عينية على الأسر الأكثر احتياجًا، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء.

وأعرب اللواء محمد السعدني، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، الذى أدى صلاة الجمعة، في مسجد المدينة الشبابية الدولية بالعريش، عن تقدير وشكر المحافظة لوزارة الأوقاف لتكريمها عددًا من الأمهات والأسر الأكثر احتياجًا وتوزيع كميات من المساعدات العينية عليهم، معربًا عن أمله فى استمرار جهود وزارة الأوقاف حتى يعم استكمال نشر الأمن والأمان فى كافة ربوع مصر وخاصة محافظة شمال سيناء.

بدوره، أكد الدكتور أمين عبد الواجد، أمين وكيل وزارة الأوقاف لشئون المديريات، أن القافلة بتكليف من الدكتور محمد مختار جمعة، برئاسة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني، وتضم 12 عالمًا من علماء الوزارة جرى توزيعهم على المساجد لإلقاء الدروس الدينية حول صحيح الاسلام والمذهب الوسطى إلى جانب إلقاء خطبة الجمعة.

فيما أعرب منير أبو الخير، مدير عام التضامن الاجتماعي، عن شكره لوزارة الأوقاف التي تتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في تقديم المساعدات الاجتماعية للأسر المحتاجة، مشيرًا إلى أنها للمرة الثانية، تنظم وزارة الأوقاف قافلة لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية في محافظة شمال سيناء.

وأعلن أن القافلة الحالية قدمت 1000 شنطة مواد غذائية تحتوي كل منها على كيلو جرامين من الأرز، وكيلو جرامين من السكر، وكيلو جرام من المكرونة، وجرى توزيعها على الأسر المحتاجة عن طريق المساجد المختلفة على مستوى المحافظة، بحضور أعضاء القافلة الدعوية لوزارة الأوقاف.