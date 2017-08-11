لمروره بضائقة مالية.. خطف "خطيبته" وطلب فدية من والدها ليتزوجها بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية وفرع الأمن العام، على طالبة، ورد بلاغ باختفائها واتهام "خطيبها" بأنه وراء ارتكاب الواقعة.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بالعثور على الطالبة "دينا.خ.م" 22 عامًا، طالبة بكلية تجارة بجامعة "مودرن أكاديمي" بالإسماعيلية، مقيمة بمدينة الزقازيق، بعد ورود بلاغ من والدها "خالد.م.ع" 52 عامًا، صاحب مزرعة دواجن، يفيد باختفائها.

فيما اتهم والدها، خطيبها المدعو "أحمد.ع.أ" 26 عامًا، عاطل، بأنه وراء غيابها واختفائها.

وكشفت تحقيقات رجال المباحث أنه بمناقشة المتهم، قال: "اتفقت مع دينا إنها تتداري عند إحدى صديقاتها، بمحافظة الإسماعيلية، كام يوم، وقمت بمهاتفة والدها لطلب فدية مالية حتي نستطيع أن ندبر أمورنا ونتزوج، لأني أمر بضائقه مالية تمنعني من الزواج منها".

وحُرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجار العرض علي النيابة العامة لتولي التحقيقات.