ملك الأردن والرئيس الفلسطيني يعزيان السيسي في ضحايا حادث الإسكندرية

القاهرة- (أ ش أ):

بعث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الجمعة، برقية تعزية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بضحايا حادث تصادم القطارين، الذي وقع اليوم بمنطقة خورشيد في الإسكندرية.

وذكر بيان صادر اليوم، عن الديوان الملكي الهاشمي، أن الملك عبدالله الثاني عبر، في البرقية، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة للرئيس السيسي وأسر الضحايا بهذا المصاب الأليم، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.

من جانبه، أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن بالغ تعازيه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ضحايا حادث تصادم القطارين في منطقة خورشيد بمحافظة الإسكندرية.

كما أعرب الرئيس عباس، في برقية تعزية بعث بها إلى الرئيس السيسي، عن عزائه للشعب المصري ولأهالي الضحايا، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.