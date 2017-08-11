المتحدث باسم "قائدي القطارات": إشارات التحذير "بايظة" منذ سنوات والشكاوي يتم تجاهلها

كتبت - إشراق أحمد:

تصوير - حازم جودة:

علق حسن عيسى، المتحدث باسم رابطة سائقي القطارات، على حادث تصادم قطاري الإسكندرية، قائلا إن الإشارات الإلكترونية الواقعة على خط دمنهور- سيدي جابر "بايظة"، منذ أكثر من 10 سنوات حسب قوله، مشيرًا إلى أن محطات ذلك الخط، الذي يقع في زمامه منطقة "خورشيد" حيث وقوع الحادث، تعتمد على نظام "القطر الواحد".

وأوضح "عيسى" أن "القطر الواحد" يقوم على إشارة "ملاحظ البلوك" اللاسلكية إلى سائق القطار القادم لكي يتقدم إلى المحطة في حالة خلوها وهو ما بدا في هذا الحادث حسب قوله "الملاحظ مبيديش إشارة إلا لما يتأكد إن القطر اللي في المحطة اتحرك".

وأضاف "عيسى"، أنه سبق التقدم بالعديد من الشكاوى والمحاضر لوزارة النقل والهيئة حتى يتم تركيب إشارات إلكترونية جديدة، التي من شأنها تجنب وقوع مثل تلك الحوادث "لأنها هتوقف القطر لما يتجاوز السرعة أو يكون في شيء فنقدر نتجنب الوفيات دي كلها"، لكن أحدًا لم يتخذ أي إجراء حتى الوقت الحالي.

وأشار المتحدث باسم رابطة قائدي القطارات إلى أن حادث الإسكندرية يتشابه مع واقعة تصادم قطاري العياط عام 2009 "قطر 152 اصطدم بقطر 188"، مما أسفر عن وفاة نحو 19 شخصًا وإصابة آخرين، مضيفًا أن سائق القطار رقم "13" في واقعة الإسكندرية على قيد الحياة وسلم نفسه للسلطات.

يُذكر أن قطارين اصطدما بالقرب من محطة "خورشيد" على خط القاهرة -الإسكندرية- ظهر اليوم الجمعة، وأوضحت هيئة السكك الحديدية في بيان لها أن قطار رقم 13 "إكسبريس القاهرة الإسكندرية" اصطدم بمؤخرة قطار "رقم 571" بورسعيد- الإسكندرية"، مما أسفر عن مصرع 37 شخصًا وإصابة 123 آخرين وفقًا لآخر بيان صادر من وزارة الصحة حتى هذه اللحظة.