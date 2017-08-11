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ضبط خفير وشقيقه بتهمة سرقة محل قطع غيار سيارات في السويس

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مصراوي Masrawy

ضبط خفير وشقيقه بتهمة سرقة محل قطع غيار سيارات في السويس

08:44 م الجمعة 11 أغسطس 2017

ضبط خفير وشقيقه بتهمة سرقة محل قطع غيار سيارات في السويس

خفير عقار وشقيقه، بتهمة السطو على متجر قطع غيار سي

السويس - حسام الدين أحمد:

ضبطت مباحث السويس، اليوم الجمعة، خفير عقار وشقيقه، بتهمة السطو على متجر قطع غيار سيارات بحي فيصل، واعترف المتهمان بمكان المسروقات.

كان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، تلقى بلاغًا من مأمور قسم شرطة فيصل، بتحرير "كامل. م"، تاجر، محضرًا باختفاء مبلغ 5 آلاف دولار و16 ألف جنيه من خزينة متجر قطع غيار السيارات الذي يملكه.

وشكّل اللواء خالد إبراهيم، مدير إدارة البحث الجنائي، فريق بحث قادة العميد محمود الديب، وتوصلت التحريات الأمنية إلى أن مرتكبي واقعة السرقة هم "أ.ع"، 26 عامًا حارس عقار بحي فيصل، وشقيقة "م" 17 عامًا، وهم من مواليد محافظة المنيا، ويعملان في حراسة العقار منذ 3 أعوام.

وضبطت الشرطة المتهمين واعترفا بارتكابهما الواقعة، كونهما على صلة مباشرة بصاحب معرض قطع غيار السيارات، كانا يعملان لدية بعض الوقت في حراسة المحل.

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