عملت مذيعة في «الحرة» وندمت على دخولها «الفن».. أبرز تصريحات دينا فؤاد

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حلت الفنانة الشابة دينا فؤاد ضيفة على برنامج "لسه فاكر"، مع الإعلامية هند رضا، أمس الخميس، على إذاعة "نجوم إف إم"، وأدلت بالكثير من التصريحات عن حياتها الشخصية وأعمالها الفنية ورأيها عن أغلب النجوم الذين تعاملت معهم، ونرصد أبرز ما جاء في الحلقة خلال التقرير التالي.

«ندمت على التمثيل.. ولن أسمح لابنتي بتجريبه»

قالت دينا فؤاد إنها ستمنع ابنتها من دخول المجال الفني حال طلبت ذلك، مشددة على أنها تشعر أحيانا بالندم على دخولها هذا الوسط: "أرفض تماما دخول ابنتي الوسط الفني، وسأقول لها لو طلبت ذلك إن الموضوع مرهق جدا، ومش عايزة أقول إني ندمانة على دخولي هذا الوسط، لكن الضريبة ثقيلة أوي".

وتابعت: "نحن نعيش في حرب دائما وضريبة الشهرة والنجاح ثقيلة، ومش أي حد يقدر يتحملها وبنتي زينة شخصية دلوعة، غيري تماما فأنا أتحمل خبطات وصدمات، بسبب دخولي في هذا المجال، ويكفي أنك لا تنامي بسهولة دون تفكير مستمر".

عملها كـ«مذيعة»

كشفت دينا فؤاد عن عملها في السابق قبل دخولها الفن كمذيعة في قناة "الحرة" لمدة عامين، مشيرة إلى أنها لا تحب خوض التجربة مرة أخرى.

ندمها على «المواطن برص»

أعلنت "فؤاد" ندمها على المشاركة في فيلم "المواطن برص"، موضحة: "حساباتي كانت غلط في اختياره، كنت أعتقد أنه يمكن تحقيق النجاح مع الوجوه الجديدة اللي عملت في الفيلم، لكن كنت مخطئة رغم أن الدور كان جيدًا".

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وفاة والدها في أثناء تصوير «خطوط حمراء»

أكدت "فؤاد" أن تعاملها مع الفنان أحمد السقا في مسلسل "خطوط حمراء"، من الخطوات الفارقة في مسيرتها، موضحة أن والدها توفي في أثناء التصوير.

وتابعت: "كانت أسود أيام حياتي وذكرى محفورة في قلبي ولن تمحى".

3 أعمال في الموسم الرمضاني

عبرت عن سعادتها الكبيرة بالنجاح الذي حققته في رمضان الماضي بظهورها في العديد من الأعمال أبرزهم "ظل الرئيس" مع الفنان ياسر جلال، و"كلبش" مع الفنان أمير كرارة، و"الحلال" مع النجمة سمية الخشاب، وقالت: "الأعمال بالنيات وأنا الحمد لله كانت نيتي سليمة، وعندي حاسة ثامنة أو تاسعة ناحية الورق وما يقدم لي، وأشعر أن المسلسل سيعجب الناس أم لا من بداية القراءة، وكانت سنة وشها حلو علي، ولاقت استحسانا من الجمهور والنقاد وكان فيه مساندة للأعمال".

ياسر جلال كشر عن أنيابه في «ظل الرئيس»

أثنت "فؤاد" على أداء ياسر جلال في "ظل الرئيس"، قائلا: "ياسر جلال كشر عن أنيابه، ونزل الساحة وقال للجميع سأريكم من هو ياسر جلال اللي لابس وش طيب من سنين، ونزل بكل قوته اكتساح، واعترضت على كلمة قالها إن العمل نجح لأنه بطولة جماعية، لكن من حقه أن نقول عليه مسلسل ياسر جلال".