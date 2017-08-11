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«كهربا» أساسيا في تشكيلة الاتحاد أمام الباطن فى الدوري السعودي

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«كهربا» أساسيا في تشكيلة الاتحاد أمام الباطن فى الدوري السعودي «كهربا» أساسيا في تشكيلة الاتحاد أمام الباطن فى الدوري السعودي

التحرير

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كشف الجهاز الفني لفريق اتحاد جدة السعودي عن التشكيلة الرسمية، للفريق في المباراة التي ستجمعه مع الباطن مساء اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولي من الدوري السعودي، وتواجد محمود عبد المنهم «كهربا» الدولي المصري أساسيًا مع فريقه اتحاد جده فى مواجهة الباطن 

وجاءت التشكيلة الرسمية للاتحاد: 

فواز القرني - بدر النخلي - ربيع السفياني - فهد المولد - محمود «كهربا» - فهد الانصاري - جمال باجندوح - عدنان فلاتة - عبد العزيز العرياني - عمر المزيعل - ياسين حمزة.

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فيما ضمت تشكيلة الباطن:

مزيد فريح - بندر المطيري - معن الخضري - تراباي أديسون - جوناثان بينتيس - ماجد كنبه - سلطان مسرحي - عبد الله الجوعي - سلطان غنيمان - علاء مهاوي - جورجي سيلفا.

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التحرير

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