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النائب العام يستدعي مسئولي السكك الحديدية بعد حادث تصادم قطاري الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

النائب العام يستدعي مسئولي السكك الحديدية بعد حادث تصادم قطاري الإسكندرية

08:24 م الجمعة 11 أغسطس 2017

النائب العام يستدعي مسئولي السكك الحديدية بعد حادث تصادم قطاري الإسكندرية

القاهرة - (أ ش أ)
أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق باستدعاء مسئولي هيئة السكك الحديدية المختصين، لسؤالهم في شأن حادث التصادم المروع لقطارين على خط القاهرة – الإسكندرية بمنطقة خورشيد بمحافظة الإسكندرية، والذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى والمصابين.

وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام أن المستشار نبيل صادق أصدر قرارا بالتحفظ على الصندوقين الأسودين للقطارين المتصادمين، وتشكيل لجنة فنية من الخبراء المتخصصين لفحص السيمافورات وأبراج المراقبة الكائنة بمنطقة الحادث.

كما كلف النائب العام اللجنة الفنية بمعاينة القطارين المتصادمين والصندوقين الأسودين المتحفظ عليهما، وبيان مدى الصلاحية الفنية للقطارين والسيمافورات وأبراج المراقبة، وتفريغ المعلومات المسجلة في الصندوقين المتحفظ عليهما وبيان ما إذا كانت بالقطارين الوسائل الفنية اللازمة عند وقوع الحادث أو توقف القطار بحالة مفاجئة، وذلك لتحديد أسباب الحادث وصولا لتحديد المسئولية والمتسبب فيها.

ووجه النائب العام بسرعة استكمال التحقيقات والانتهاء منها لإمكان تحديد المسئوليات الجنائية والإدارية في الحادث.

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