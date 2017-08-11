زعماء الدول يعزون السيسي في ضحايا حادث الإسكندرية

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بعث أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ببرقية تعزية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث تصادم قطارين في محافظة الإسكندرية.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن أمير الكويت سأل المولى عز وجل - في برقيته - أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

فيما بعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، ببرقيتي تعزية مماثلتين للرئيس السيسي.

كما بعث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، برقية تعزية إلى الرئيس، وذكر بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي، أن الملك عبر، في البرقية، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة للرئيس السيسي وأسر الضحايا بهذا المصاب الأليم، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.

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وأيضا بعث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، برقية تعزية، إلى السيسي، معربا عن عزائه للشعب المصري ولأهالي الضحايا، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

كانت هيئة السكة الحديد قد أعلنت عن أن القطار 13 إكسبريس "القاهرة - الإسكندرية" اصطدم في الساعة 2 و15 دقيقة ظهرا، بمؤخرة قطار رقم 571 "بورسعيد - الإسكندرية"، بالقرب من محطة خورشيد بمحافظة الإسكندرية.

وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، أنه نتيجة الاصطدام سقط جرار القطار الأول، وعربتان من مؤخرة قطار 571.

بينما أعلنت وزارة الصحة عن أن عدد ضحايا الحادث وصل إلى 123 مصابا و37 حالة وفاة.