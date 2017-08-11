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النائب العام يأمر باستدعاء مسؤولي السكة الحديد بشأن حادث الإسكندرية

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النائب العام يأمر باستدعاء مسؤولي السكة الحديد بشأن حادث الإسكندرية النائب العام يأمر باستدعاء مسؤولي السكة الحديد بشأن حادث الإسكندرية

التحرير

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أمر النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، باستدعاء مسؤولي هيئة السكة الحديد المختصين، لسؤالهم في شأن حادث تصادم قطاري الإسكندرية.

وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام، أنه أصدر قرارا بالتحفظ على الصندوقين الأسودين للقطارين المتصادمين، وتشكيل لجنة فنية من الخبراء المتخصصين لفحص السيمافورات وأبراج المراقبة الكائنة بمنطقة الحادث.

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وكلف النائب العام، اللجنة الفنية بمعاينة القطارين المتصادمين والصندوقين الأسودين المتحفظ عليهما، وبيان مدى الصلاحية الفنية للقطارين والسيمافورات وأبراج المراقبة، وتفريغ المعلومات المسجلة في الصندوقين المتحفظ عليهما، وبيان ما إذا كانت بالقطارين الوسائل الفنية اللازمة عند وقوع الحادث أو توقف القطار بحالة مفاجئة، وذلك لتحديد أسباب الحادث وصولا لتحديد المسئولية والمتسبب فيها.

ووجه النائب العام بسرعة استكمال التحقيقات والانتهاء منها، لإمكان تحديد المسئوليات الجنائية والإدارية في الحادث.

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التحرير

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