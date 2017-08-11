رئيس «نقل البرلمان»: السكة الحديد تعاني من إهمال جسيم

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نعى اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، ضحايا حادث تصادم قطاري الإسكندرية، الذي وقع اليوم الجمعة، محملًا وزارة النقل مسئولية الحادث، مضيفًا: «لدرجة أن مفيش تليفونات يبلغوا بعض بوجود أعطال على الطريق؟».

أضاف طعيمة، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «العاصمة»، أن «هناك إهمال جسيم في السكة الحديد، إحنا محتاجين ناس تخاف على الدولة، إحنا تاني أقدم دولة في السكة الحديد في التصنيع والتصدير، السكك الحديد تحتاج إلى وقفة».

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تابع رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، «السكة الحديد محتاجة لأجهزة ومعدات، ولازم ننسى التعامل الفردي، لابد من منظومة»، لافتًا إلى أنهم يبحثون تشكيل لجنة تقصي حقائق لدراسة وضع السكك الحديدية.