«النقل»: أتوبيسات لنقل الركاب من دمنهور للإسكندرية بعد توقف القطارات

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صرح محمد عز، المتحدث الإعلامي لوزارة النقل، أنه نظرا لتوقف قطارات "القاهرة - إسكندرية" من دمنهور، جار التنسيق من قبل الوزارة لتوفير أتوبيسات في المسافة بين دمنهور والإسكندرية، لحين الانتهاء من رفع أنقاض حادث تصادم قطاري الإسكندرية.

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وكان اللواء مدحت شوشة رئيس الهيئة القومية للسكك الحديدية، انتقل إلى موقع حادث تصادم قطار «رقم 13» إكسبريس «القاهرة- الإسكندرية» بمؤخرة قطار «رقم 571» «بورسعيد - الإسكندرية» بالقرب من محطة خورشيد على خط «القاهرة - الإسكندرية وذلك لمتابعة أعمال رفع آثار الحادث وإعادة تأهيل السكة تمهيدًا لإعادة تشغيل الخط.