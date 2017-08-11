«تصام قطاري الإسكندرية».. مسلسل نزيف الدماء «عرض مستمر» (صور)

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استمرارًا لمسلسل تصادم القطارات، شهدت محافظة الإسكندرية اليوم الجمعة، حادث تصادم مأسوي بعد وقوع تصادم قطارين بمنطقة أبيس شرقي الإسكندرية، حيث اصطدم جرار قطار بمؤخرة آخر على خط بالقرب من محطة خورشيد، على خط (القاهرة - الإسكندرية)، أدى إلى خروج الجرار عن القضبان وانقلاب عربتين.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع الحادث وقام بمعاينته، والتقى عددًا من شهود العيان وأمر بالتحفظ على قائد القطار الخلفي.

وتفقد وزير التعليم العالي المصابين المتواجدين بمستشفيات سموحة الجامعي والأميري الجامعي للاطمئنان على حالتهم وتوفير، الرعاية الصحية لهم.

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ومن جانبه قال الدكتور مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن عدد المصابين قد ارتفع إلى 123 مصابين والوفيات إلى 37 شخصًا، لافتًا إلى أنه تم الدفع بعدد كبير من سيارات الإسعاف، إلى موقع الحادث لنقل المصابين.

وأوضح "حجازي"، أنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات الجمهورية، ورأس التين، ومصطفى كامل، والأميري الجامعي، بينما تم نقل جثث المتوفين إلى ثلاجة مشرحة كوم الدكة، وثلاجات مستشفيات أبو قير والعامرية والجمهورية ورأس التين.

وأوضح، أنه يترأس حاليًا غرفة الطوارئ بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، لمتابعة الموقف بالمستشفيات واستدعاء أعداد إضافية من أطقم الطوارئ والجراحة والعظام، وتوفير أكياس الدم والأدوية والمستلزمات بأعداد إضافية، مع جاهزية فرق الانتشار السريع بالمديرية للتوجه للمعاونة، بأي مسشتفى بالمحافظة أو خارجها.