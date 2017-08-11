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تضارب الروايات حول سبب تصادم «قطاري الإسكندرية»

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تضارب الروايات حول سبب تصادم «قطاري الإسكندرية» تضارب الروايات حول سبب تصادم «قطاري الإسكندرية»

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لم تمض سوى ساعات قليلة على حادث تصادم قطارين في محافظة الإسكندرية، والذي أسفر عن وفاة 37 مواطنًا، وإصابة 123 آخرين، حتى اختلفت الروايات حول سبب وقوع الحادث.

رئيس «السكك الحديد»: سائق القطار رقم 13 تجاوز السرعة وتجاهل «السيمافورات»

اللواء مدحت شوشة، رئيس هيئة السكك الحديدية، قال إن القطار القادم من القاهرة، الذي يحمل رقم 13، كان يتحرك بسرعة عالية، وتجاهل السيمافورات (التنبيهات) بتعطل القطار رقم 571، ما أدى إلى وقوع الحادث. لقراءة المزيد اضغط هنا

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وزير النقل: قطار 13 كان يسير بسرعة كبيرة

وقال وزير النقل، هشام عرفات، إن القطار 13 كان يسير بسرعة كبيرة للغاية، موضحًا أنه تم سحب "الديسك" الخاص بالقطارين لتحليلهما، ومعرفة أسباب وقوع الحادث. لقراءة المزيد اضغط هنا

مصدر بالسكة الحديد: لم يتم إخطار القطار القادم من القاهرة بتعطل الآخر

وفيما أكد مصدر بهيئة السكة الحديد بمحافظة الإسكندرية، أنه لم يتم إخطار سائق القطار القادم على القضيب المتقاطع معه من القاهرة إلى الإسكندرية، بتعطل الآخر، وهي الرواية التي أكدها محافظ الإسكندرية. لقراءة المزيد اضغط هنا

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