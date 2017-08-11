بكري: إلى متى ستظل تتدفق الدماء؟

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وصف الكاتب الصحفي مصطفى بكري، حادث تصادم قطاري الإسكندرية بـ«المأساة»، مشيرًا إلى أن القطار المتجه من الإسماعيلية توقف أكثر من مرة أثناء السير.

وتساءل بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، عبر فضائية «صدى البلد»، اليوم الجمعة: «كيف سُمح له أصلًا أن ينطلق من محطته بأعطاله؟»، مضيفا: «لو كان فيه صيانة حقيقية ماكنش حصل اللي حصل، قطار يقف لمدة ربع ساعة وآخر قادم فيصطدم به.. مافيش تليفونات ولا تنبيه؟ مافيش حركة لتنظيم القطارات؟».

وتابع: «الأزمة الحالية تدفع بنا جميعًا إلى طرح سؤال طالما طُرح من قبل.. إلى متى ستظل تتدفق الدماء؟».

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كانت هيئة السكة الحديد قد أعلنت عن أن القطار 13 إكسبريس "القاهرة - الإسكندرية" اصطدم في الساعة 2 و15 دقيقة ظهرا، بمؤخرة قطار رقم 571 "بورسعيد - الإسكندرية"، بالقرب من محطة خورشيد بمحافظة الإسكندرية.

وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، أنه نتيجة الاصطدام سقط جرار القطار الأول، وعربتان من مؤخرة قطار 571.

بينما أعلنت وزارة الصحة عن أن عدد ضحايا الحادث وصل إلى 123 مصابا و37 حالة وفاة.