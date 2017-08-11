القوات المسلحة تدفع بـ15 سيارة إسعاف لموقع حادث الإسكندرية

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أعلنت القوات المسلحة رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات العسكرية، التابعة للقوات المسلحة، لاستقبال المصابين بنطاق محافظة الإسكندرية، جراء حادث التصادم الذي وقع في وقت سابق، اليوم، بين قطارين بالإسكندرية.

ودفعت القوات باثنين من الأوناش عالية القدرة للمعاونة في رفع عربات القطار، بجانب الدفع بأطقم الإنقاذ للمعاونة في عمليات إخلاء الضحايا والمصابين.

وقررت القوات المسلحة الدفع بـ15 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، بخلاف 10 سيارات (ميني باص) لنقل الأفراد، في الوقت الذي تم فيه عمل دوريات من الشرطة العسكرية لمعاونة أجهزة وزارة الداخلية في تنظيم وتأمين منطقة الحادث.

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كانت هيئة السكة الحديد قد أعلنت عن أن القطار 13 إكسبريس "القاهرة - الإسكندرية" اصطدم في الساعة 2 و15 دقيقة ظهرا، بمؤخرة قطار رقم 571 "بورسعيد - الإسكندرية"، بالقرب من محطة خورشيد بمحافظة الإسكندرية.

وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، أنه نتيجة الاصطدام سقط جرار القطار الأول، وعربتان من مؤخرة قطار 571.

بينما أعلن الدكتور مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، عن أن عدد ضحايا حادث تصادم قطاري الإسكندرية وصل إلى 123 مصابا و36 حالة وفاة.