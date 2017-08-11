أخبار عاجلة

مساء dmc - النائبة/ ماجدة نصر : يوجد عدم شفافية وعدم وضوح في الرسوم الدراسية للمدارس -
أبو الغيط يدين حادثة الدهس في مدينة برشلونة الإسبانية -
10 تصريحات × 24 ساعة -
وزير النقل: خطة شاملة لتجديد السكك الحديدية وعلى رأسها منظومة السلامة -
الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني -
الصحة تعلن وفاة أول حاج بالأراضي المقدسة -
وزير الإنتاج الحربي: إنشاء مشروع لتصنيع خلايات شمسية بطاقة 1 جيجا وات بالعام -
مساء dmc - رئاسة الجمهورية تنعي الدكتور رفعت السيد -
الرئاسة: ستبقى سيرة رفعت السعيد محفورة في تاريخ الوطن بحروف مضيئة -
إصابة ١٠ أشخاص بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بالقليوبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

القوات المسلحة تدفع بـ15 سيارة إسعاف لموقع حادث الإسكندرية

Google+ Print
القوات المسلحة تدفع بـ15 سيارة إسعاف لموقع حادث الإسكندرية القوات المسلحة تدفع بـ15 سيارة إسعاف لموقع حادث الإسكندرية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلنت القوات المسلحة رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات العسكرية، التابعة للقوات المسلحة، لاستقبال المصابين بنطاق محافظة الإسكندرية، جراء حادث التصادم الذي وقع في وقت سابق، اليوم، بين قطارين بالإسكندرية.

ودفعت القوات باثنين من الأوناش عالية القدرة للمعاونة في رفع عربات القطار، بجانب الدفع بأطقم الإنقاذ للمعاونة في عمليات إخلاء الضحايا والمصابين.

وقررت القوات المسلحة الدفع بـ15 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، بخلاف 10 سيارات (ميني باص) لنقل الأفراد، في الوقت الذي تم فيه عمل دوريات من الشرطة العسكرية لمعاونة أجهزة وزارة الداخلية في تنظيم وتأمين منطقة الحادث.

شاهد أيضا

كانت هيئة السكة الحديد قد أعلنت عن أن القطار 13 إكسبريس "القاهرة - الإسكندرية" اصطدم في الساعة 2 و15 دقيقة ظهرا، بمؤخرة قطار رقم 571 "بورسعيد - الإسكندرية"، بالقرب من محطة خورشيد بمحافظة الإسكندرية.

وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، أنه نتيجة الاصطدام سقط جرار القطار الأول، وعربتان من مؤخرة قطار 571.

بينما أعلن الدكتور مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، عن أن عدد ضحايا حادث تصادم قطاري الإسكندرية وصل إلى 123 مصابا و36 حالة وفاة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الصحة تعلن وفاة أول حاج بالأراضي المقدسة

الصحة تعلن وفاة أول حاج بالأراضي المقدسة

وزير الإنتاج الحربي: إنشاء مشروع لتصنيع خلايات شمسية بطاقة 1 جيجا وات بالعام

وزير الإنتاج الحربي: إنشاء مشروع لتصنيع خلايات شمسية بطاقة 1 جيجا وات بالعام

إصابة مُروعة لـ«كوكا» في انتصار براجا بالدوري الأوروبي

إصابة مُروعة لـ«كوكا» في انتصار براجا بالدوري الأوروبي