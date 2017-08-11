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مفتي الجمهورية ينعي ضحايا حادث تصادم قطاري الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

مفتي الجمهورية ينعي ضحايا حادث تصادم قطاري الإسكندرية

07:46 م الجمعة 11 أغسطس 2017

مفتي الجمهورية ينعي ضحايا حادث تصادم قطاري الإسكندرية

كتب - محمود مصطفى:

نعى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ضحايا حادث تصادم قطارى الإسكندرية، الذي وقع اليوم الجمعة، و أسفر عن وفاة أكثر من 30 شخصًا وإصابة أكثر من 80 مصابًا حتى الآن.​

وتوجه المفتي، في بيان له الجمعة، بخالص العزاء لأسر الضحايا، داعيًا الله أن يرحمهم ويلهم أهلهم الصبر والسلوان، وأن يشفي المصابين شفاءً تامًا عاجلًا لا يغادر سقمًا.

كانت هيئة السكة الحديد، أعلنت أنه في الساعة الثانية وربع ظهرًا، اصطدم قطار "١٣ اكسبريس القاهرة - الإسكندرية" بمؤخرة قطار "٥٧١ بورسعيد - الإسكندرية" بالقرب من محطة خورشيد على خط القاهرة الإسكندرية.

و أعلنت وزارة الصحة و السكان مساء اليوم عن ارتفاع الحالات إلى 37 وفاة واصابة 123 آخرين في حادث تصادم قطارين ركاب بعد محطة قطار قرية أبيس(2) بين عزبة الموظفين وعزبة الشيخ - أمام المعهد الأزهرى - منطقة خورشد، (محافظة الاسكندرية).

​ووجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء وجه وزير البترول والمقاولون العرب لتوفير أوناش لرفع آثار حادث تصادم قطاري رقمى 571 و13 بمحطة خورشيد بخط القاهرة / الإسكندرية.

وتوجه الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إلى موقع حادث تصادم قطارين بالإسكندرية، لمعاينة آثاره.

وقالت الهيئة، إنه التصادم أسفر عن سقوط جرار قطار ١٣ وعربتان من مؤخرة قطار ٥٧١، وإصابة عدد من الركاب. مؤكدة أنه تم تشكيل لجنة والدفع بأوناش السكة الحديد بمنطقة غرب الدلتا لرفع العربتان والجرار من على السكة.

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