أهالي بـ"كوم هتيم" يطالبون بحزام أمني بين "الطوايل" و"الغنايم" في قنا

قنا - عبد الرحمن القرشي:

طالب أهالي كوم هتيم بمركز أبوتشت، الأجهزة الأمنية بقنا، بفرض حزام أمني بين عائلتي "الطوايل" و"الغنايم"، اللتين تجدد بينهما صراع ثأري يعود للعام الماضي.

يقول حسين محمد، أحد أهالي القرية، أن بعض الأهالي قرروا هجرة القرية والانتقال للسكن بقرى مجاورة، بسبب حالة الرعب التي يعيشونها منذ تواصل إطلاق النار بين العائلتين، خوفًا على سلامة ذويهم.

ويناشد ممدوح سيد، أحد الأهالي، الأجهزة الأمنية بضرورة جمع الأسلحة غير المرخصة من كلتا العائلتين، لما تمثله من خطورة على كافة أهالي القرية، لتجدد الاشتباكات بين العائلتين بشكل شبه يومي.

ويطالب ناجي راغب القيادات الشعبية بمحافظة قنا، بالتدخل بشكل جاد لإتمام الصلح بين عائلتي "الطوايل" و"الغنايم"، لوقف نزيف الدم داخل القرية.

كان اللواء علاء العياط، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا، عصر اليوم الجمعة، من مأمور مركز أبو تشت، بتجدد اشتباكات مسلحة بين عائلتي "الطوايل" و"الغنايم"، على خلفية خلاف ثأري قديم بينهما، ما أسفر عن إصابة شخصين من كلتا العائلتين بطلقات نارية، جرى إحالتهما لمستشفى سوهاج الجامعي.