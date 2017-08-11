أخبار عاجلة

مساء dmc - رئاسة الجمهورية تنعي الدكتور رفعت السيد -
الرئاسة: ستبقى سيرة رفعت السعيد محفورة في تاريخ الوطن بحروف مضيئة -
إصابة ١٠ أشخاص بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بالقليوبية -
أمريكا تعرض مساعدة إسبانيا بالتحقيقات المتعلقة بحادث الدهس -
أوقاف الدقهلية: تجهيز 475 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى -
مساء dmc - العربية : 120 حاج قطري دخلوا الأراضي السعودية بعد توجيه خادم الحرمين -
كلاسيكو الأرض - البدري: فالفيردي صعبان عليا وبرشلونة في حاجة إلى 5 أو 6 صفقات -
الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية -
الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري -
"الدستور" عن وفاة رفعت السعيد: فقدنا أشد المعارضين للإخوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالفيديو والصور.. الشرطة العسكرية تفرض كردونًا أمنيا بمحيط موقع تصادم قطاري الإسكندرية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

والصور.. الشرطة العسكرية تفرض كردونًا أمنيا بمحيط موقع تصادم قطاري الإسكندرية

06:57 م الجمعة 11 أغسطس 2017

  • عرض 7 صورة

    7f87e2b6af.jpg

  • عرض 7 صورة

    789c2136c5.jpg

  • عرض 7 صورة

    742a424b8e.jpg

  • عرض 7 صورة

    0f61f78baa.jpg

  • عرض 7 صورة

    dba9bf023d.jpg

  • عرض 7 صورة

    2b352998b6.jpg

  • عرض 7 صورة

    1397295502.jpg

إعادة الألبوم

بالصور..

الألبوم التالى

بالصور.. "السكك الحديدية" تدفع بـ"لوادر وأوناش" لرفع حطام قطاري الإسكندرية

الإسكندرية – سرحان سنارة:

فرضت قوات الشرطة العسكرية، مساء اليوم الجمعة، كردونًا أمنيًا، بمحيط موقع حادث تصادم قطاري الإسكندرية، بالقرب من قرية الشيخ الشيخ الصغرى، لتمكين خبراء الأدلة الجنائية وفريق النيابة العامة من أداء مهامهم.

ودفعت الهيئة العامة للسكك الحديدية، بجرار لسحب 6 عربات سليمة من قطار بورسعيد، ومن المقرر أن تدفع بجرار آخر لسحب العربات السليمة من قطار القاهرة، فيما لا تزال العربات المحطمة في انتظار وصول الأوناش لرفعها.

وتنتشر 20 سيارة إسعاف بمحيط المنطقة، تحسبُا للعثور على ضحايا جدد خلال عمليات رفع الحطام.

كانت هيئة السكة الحديد، أعلنت، اليوم الجمعة، اصطدام قطارين بالقرب من محطة خورشيد على خط "القاهرة - الإسكندرية"، أسفر عن وفاة 63 شخصًا وإصابة 110 آخرين.

ووجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بتفعيل غرفة العمليات المركزية لمتابعة حادث تصادم القطارين، فيما توجه الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إلى موقع الحادث لمعاينة آثاره.

كما وجه رئيس الوزراء، وزير الصحة بتقديم كافة الرعاية الصحية اللازمة وفتح جميع المستشفيات أمام المصابين والضحايا.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "صحة الإسكندرية": ارتفاع عدد ضحايا حادث القطارين إلى 30 قتيلا و110

    أخبار

  • القبض على 39 من جماهير الفيصلى الأردني بالإسكندرية

    أخبار

  • محافظ السويس يشهد إشهار عقد زواج بقرية جنيفة

    أخبار

  • القبض على عاطلين بحوزتهما 12 ألف قرص "ترامادول" في الشرقية

    أخبار

إعلان

2791c05221.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو: القبض على المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة

بالفيديو: القبض على المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة

بالفيديو- 5 دقائق يومياً كافية للحصول على جسم بلا ترهلات

بالفيديو- 5 دقائق يومياً كافية للحصول على جسم بلا ترهلات

بالفيديو-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون"

بالفيديو-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون"

بالفيديو: نهاية مؤلمة لفتاة طلبت يد حبيبها في الشارع

بالفيديو: نهاية مؤلمة لفتاة طلبت يد حبيبها في الشارع