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سائق قطار "القاهرة - الإسكندرية" يسلّم نفسه لقوات الشرطة

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مصراوي Masrawy

سائق قطار "القاهرة - الإسكندرية" يسلّم نفسه لقوات الشرطة

07:26 م الجمعة 11 أغسطس 2017


الإسكندرية - سرحان سنارة

سلّم سائق قطار "القاهرة - الإسكندرية" نفسه، مساء اليوم الجمعة، للواء شريف عبد الحميد، مدير مباحث الإسكندرية.

ونقلت سيارة ملاكي السائق، لقسم شرطة ثانٍ الرمل، تمهيدًا لاستجوابه والتحقيق معه، حول أسباب الحادث، خصوصًا أنه المسؤول عن الاصطدام بقطار "بورسعيد - الإسكندرية"، خلال توقفه على القضبان بجوار قرية الشيخ الصغرى في منطقة خورشيد شرقي الإسكندرية.

كانت هيئة السكة الحديد، أعلنت، اليوم الجمعة، اصطدام قطارين بالقرب من محطة خورشيد على خط "القاهرة - الإسكندرية"، أسفر عن وفاة 37 شخصًا وإصابة 123 آخرين.

ووجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بتفعيل غرفة العمليات المركزية لمتابعة حادث تصادم القطارين، فيما توجه الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إلى موقع الحادث لمعاينة آثاره.

كما وجه رئيس الوزراء، وزير الصحة بتقديم كافة الرعاية الصحية اللازمة وفتح جميع المستشفيات أمام المصابين والضحايا.

 

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