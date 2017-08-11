وزير الصحة يزور مصابي حادث قطاري الإسكندرية

كتب - أحمد جمعة:

زار الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، المصابين جراء تصادم قطاري الإسكندرية بمستشفى جمال عبدالناصر للتأمين الصحي.

ووجه وزير الصحة بتوفير الرعاية الطبية الكاملة للمصابين.

و أعلنت وزارة الصحة و السكان مساء اليوم عن ارتفاع الحالات إلى 36 وفاة واصابة 123 آخرين في حادث تصادم قطارين ركاب بعد محطة قطار قرية أبيس(2) بين عزبة الموظفين وعزبة الشيخ - أمام المعهد الأزهرى - منطقة خورشد، (محافظة الاسكندرية).

​ووجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء وجه وزير البترول والمقاولون العرب لتوفير أوناش لرفع آثار حادث تصادم قطاري رقمى 571 و13 بمحطة خورشيد بخط القاهرة / الإسكندرية.

كانت هيئة السكة الحديد، أعلنت أنه في الساعة الثانية وربع ظهرًا، اصطدم قطار "١٣ اكسبريس القاهرة - الإسكندرية" بمؤخرة قطار "٥٧١ بورسعيد - الإسكندرية" بالقرب من محطة خورشيد على خط القاهرة الإسكندرية.

وتوجه الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إلى موقع حادث تصادم قطارين بالإسكندرية، لمعاينة آثاره.

وقالت الهيئة، إنه التصادم أسفر عن سقوط جرار قطار ١٣ وعربتان من مؤخرة قطار ٥٧١، وإصابة عدد من الركاب. مؤكدة أنه تم تشكيل لجنة والدفع بأوناش السكة الحديد بمنطقة غرب الدلتا لرفع العربتان والجرار من على السكة.