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البدري يعطي الضوء الأخضر لرحيل «جمال» وشرط وحيد يفصل انتقاله لـ«بيدفيست»

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البدري يعطي الضوء الأخضر لرحيل «جمال» وشرط وحيد يفصل انتقاله لـ«بيدفيست» البدري يعطي الضوء الأخضر لرحيل «جمال» وشرط وحيد يفصل انتقاله لـ«بيدفيست»

التحرير

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وافق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على رحيل عمرو جمال، مهاجم المارد الأحمر، لنادي بيدفيست الجنوب إفريقي، على سبيل الإعارة، لمدة موسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعقد «جمال» جلسة مع حسام البدري، المدير الفني للفريق عقب المران الجماعي، صباح اليوم، وتم مناقشة عرض الفريق الجنوب إفريقي، حيث عرض نادي بيدفيست 400 ألف دولار، لمدة موسم على سبيل الإعارة.

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وأبلغ «البدري» موافقته على العرض، وإعطائه اللون الأخضر للرحيل لكن بشرط وصول عرض رسمي للنادي الأهلي.

وسيتم حسم الأمر عقب مباراة المصري البورسعيدي، والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء، المُقبل، في نهائي كأس ، بستاد برج العرب بالإسكندرية، وطالب «البدري» بضرورة تركيز اللاعب في تلك الفترة لتحقيق اللقب الغائب لمدة 10 سنوات.

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التحرير

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