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أهالي كفر الدوار يتبرعون بالدم لمصابي قطاري الإسكندرية «صور»

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توافد عدد من شباب مدينة كفرالدوار في البحيرة، على بنك الدم بمستشفى الشاملة، للتبرع بالدم لصالح المصابين في حادث تصادم قطاري محطة خورشيد بالإسكندرية.

ووجهت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد بمستشفيات كفر الدوار وأبو حمص ودمنهور لمواجهة أي إصابات ترد من حادث تصادم قطارين بمحطة خورشيد بالإسكندرية، والتأكد من توافر الكميات اللازمة من أكياس الدم وتوافر غرف حفظ الموتى بتلك المستشفيات، كما وجهت بالدفع بعدد 22 سيارة إسعاف وكذا سيارات ومعدات الحماية المدنية بالبحيرة لموقع الحادث.

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