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محافظة البحيرة تدفع بـ22 سيارة إسعاف لنقل مصابي قطاري الإسكندرية

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محافظة البحيرة تدفع بـ22 سيارة إسعاف لنقل مصابي قطاري الإسكندرية محافظة البحيرة تدفع بـ22 سيارة إسعاف لنقل مصابي قطاري الإسكندرية

التحرير

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وجهت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد بمستشفيات كفر الدوار وأبو حمص ودمنهور لمواجهة أي إصابات ترد من حادث تصادم قطارين بمحطة خورشيد بالإسكندرية، والتأكد من توافر الكميات اللازمة من أكياس الدم وتوافر غرف حفظ الموتى بتلك المستشفيات، كما وجهت بالدفع بعدد 22 سيارة إسعاف، وسيارات ومعدات الحماية المدنية بالبحيرة لموقع الحادث.

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وتوجهت يرافقها علاء عثمان وكيل وزارة الصحة، واللواء السيد سعيد، السكرتير العام المساعد، إلى مستشفى كفر الدوار للإشراف على سرعة تقديم المساعدات الطبية والعلاجية اللازمة لأي حالات ترد للمستشفى.

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التحرير

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