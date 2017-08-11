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وزير النقل: حادث الإسكندرية سببه خطأ بشري

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وزير النقل: حادث الإسكندرية سببه خطأ بشري وزير النقل: حادث الإسكندرية سببه خطأ بشري

التحرير

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علق وزير النقل، هشام عرفات، على حادث تصادم قطارين بمحافظة الإسكندرية نتج عنه إصابات وضحايا، قائلًا: «نحن أمام مأساة حقيقية من مآسي عدم تطوير البنية الأساسية الخاصة بالسكك الحديدية كإشارات بجانب الاعتماد على العنصر البشري».

وأضاف الوزير خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»: «بعض مناطق السكك الحديدية مازالت تعتمد على العنصر البشري، تطوير الإشارات الكهربائية والاعتماد على الإلكترونية كانت شيء يجب أن يتم منذ 45 عامًا، ونحن نعمل على تطويرها حاليًا»، موضحًا: «الشركة العالمية المسئولة عن تطوير هذا الخط لم تصل إلى المكان الذي وقع فيه الحادث، فأعمال التطوير على هذا الخط وصلت إلى مركز بركة السبع».

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وتابع عرفات: «سبب الحادث هو خطأ بشري والتحقيقات ستكشف عن مدى هذا الخطأ»، ومواصلًا حديثه: «ولكن من الواضح أن قطار 13 كان يسير بسرعة كبيرة.. سحبنا الآن الديسك الخاص بالقطارين لتحليلهما ومعرفة أسباب وقوع الحادث».

واستكمل: «شكلنا لجنة تحقيق وإدارة أزمة ونحقق الآن مع برجي الإشارات الواقع بينهما الحادث، ومن الواضح أن سائق الجرار الذي تصادم بعربات القطار الآخر قفز هو ومساعدة من القطار»، مؤكدًا أن سائق القطار سلم نفسه للنيابة أما مساعده فهو مصاب بأحد مستشفيات القوات المسلحة.

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