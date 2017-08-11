«التضامن»: 50 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث قطاري الإسكندرية

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وصلت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي منذ قليل، إلى الإسكندرية، لزيارة مكان حادث القطارين، والاطمئنان على المصابين، حيث توجهت الوزيرة إلى المصابين في المستشفيات، كما وصلت فرق الإغاثة وفرق متطوعي الهلال الأحمر إلى المستشفيات، بالإضافة إلى توجه محمد كمال مدير مديرية التضامن بالمحافظة إلى المشرحة في كوم الدكة.

وتواصلت وزيرة التضامن الاجتماعي، مع رئيس الاتحاد المصري للتأمين، ورئيس المجمعة التأمينية ضد حوادث سكك الحديد، وسيتم صرف 20 ألفا من المجمعة التأمينية و30 ألف جنيه من صندوق إغاثة الكوارث العامة في وزارة التضامن، بإجمالي 50 ألف جنيه لأسرة كل ضحية توفيت في الحادث، كما تتابع الوزيرة علاج حميع المصابين وتعويض المصابين بما يتناسب مع نسبة وطبيعة الإصابة.

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كانت هيئة السكة الحديد قد أعلنت أن القطار 13 إكسبريس "القاهرة - الإسكندرية" اصطدم في الساعة 2 و15 دقيقة ظهرًا، بمؤخرة قطار رقم 571 "بورسعيد - الإسكندرية"، بالقرب من محطة خورشيد بمحافظة الإسكندرية.

وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، أنه نتيجة الاصطدام سقط جرار القطار الأول، وعربتان من مؤخرة قطار 571، بينما أعلن الدكتور مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن عدد ضحايا حادث تصادم قطاري الإسكندرية وصل إلى 110 مصابين و35 حالة وفاة.