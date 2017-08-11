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متحدث «النقل» السابق: مشكلة السكك الحديدية في الإدارة (فيديو)

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متحدث «النقل» السابق: مشكلة السكك الحديدية في الإدارة (فيديو) متحدث «النقل» السابق: مشكلة السكك الحديدية في الإدارة (فيديو)

التحرير

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قال المتحدث السابق باسم وزارة النقل، أحمد إبراهيم، اليوم الجمعة، إن مرفق السكك الحديدية يعاني العديد من المشكلات، لافتًا إلى أن الإدارة الحالية ورثت تركة ثقيلة.

أضاف إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية لفضائية «الغد»، أن تراجع مستوى السكك الحديدية يرجع لعدة أسباب، من أهمها عدم التدريب وعدم الصيانة والإهمال.

أوضح أن الدولة والحكومة يجب أن تشارك في تطوير السكك الحديدية، مشدّدًا على أن «حال السكك الحديد لا يسر عدو أو حبيب».

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وأشار إلى أن «مشكلة السكك الحديد لا تكمن في الآلات بل في الإدارة بشكل أساسي، وتم طرح فكرة الاستعانة بإدارة أجنبية للهيئة ويعقبها تطوير في الآلات والجرارات».

كما أكد أن أي تطوير في السكك الحديدية بشكلها الحالي سيكون مصيره الفشل.

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التحرير

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