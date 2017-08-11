وزير التعليم العالي يتفقد مستشفى سموحة للاطمئنان على «مصابي الإسكندرية»

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تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء اليوم الجمعة، طوارئ مستشفى سموحة الجامعي.

وأكدت غرفة العمليات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن مستشفيات جامعة الإسكندرية استقبلت حتى الآن 63 حالة إصابة، نتيجة حادث تصادم قطاري الإسكندرية، منها 42 حالة بالمستشفى الأميري الجامعي، و29 حالة بمستشفى سموحة الجامعي.

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وذكرت غرفة العمليات أن 5 حالات توفيت، وتم نقلها إلى مشرحة كوم الدكة.

واطمأن الوزير على وجود الأطقم الطبية بالمستشفى، وكذلك توافر المستلزمات الطبية، وتوافر كل أوجه الرعاية الطبية للمصابين.